कनाडा में लोगों ने बर्फ में जमकर किया भांगड़ा, रयान रेनॉल्ड्स ने भी की तारीफ – देखें Video

उत्तरी अमेरिका में कोई भी दूसरी जगह पर ठंड के दौरान युकोन जितनी ठंडी नहीं होती है. पंढेर के अनुसार, वीडियो रिकॉर्ड होने के दौरान युकोन में तापमान शून्य से 20 डिग्री सेल्सियस कम था, हालांकि यह शून्य से 30 डिग्री के करीब महसूस किया गया था. वीडियो में 4 लोगों को बर्फ में भांगड़ा सीखते हुए दिखाया गया है. उनके पीछे कई पेड़ हैं - सभी बर्फ से ढँके हुए हैं, जो देखने काफी अद्भुत लग रहा है.

वीडियो साझा करते हुए श्री पंढेर ने लिखा, "जब यह -20 डिग्री सेल्सियस (विंडचिल के साथ -30 डिग्री सेल्सियस की तरह महसूस कर रहा था) और उसके शीर्ष पर महामारी थी, तो युकोन के फ्रांसीसी समुदाय के ये दोस्त खुशी, व्यायाम और सकारात्मकता के लिए 'शारीरिक रूप से विकृत और महामारी से सुरक्षित' भांगड़ा क्लास में शामिल हो गए."

देखें Video:

Outdoor winter Bhangra class in the Yukon. When it was -20ºC (feeling like -30ºC with windchill) & the pandemic on top of that, these friends from the Yukon's French community joined me for a "physically-distanced and pandemic-safe" bhangra class for joy, exercise and positivity. pic.twitter.com/wkWK3WxZoq