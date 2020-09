CarryMinati बोले, 'नहीं जा रहा Bigg Boss में' - भुवन बाम ने दिया ग़ज़ब का रिएक्शन

कैरी मिनाटी आज सुबह से टॉप ट्रेंड कर रहे थे. वो ट्रेंड इसलिए कर रहे थे, क्योंकि उनके बिग-बॉस में जाने की खबर फैल चुकी थी. कैरी मिनाटी ने ट्वीट करते हुए खबर को खारिज कर दिया. उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'मैं बिग-बॉस में नहीं जा रहा हूं. आप जो भी पढ़ें, उस पर विश्वास न करें.'

I am not going in Bigg Boss!

Don't believe in everything you read.