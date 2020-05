बिल्ली से भिड़ गया छोटा सा चूजा, पीछे से मारा तो चूजे ने कर दी ऐसी हालत... देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि बिल्ली चूजों के झुंड के पास पहुंचती है और चूजे के सिर पर मारने लगती है. एक चूजे को गुस्सा आ जाता है और वो बिल्ली को पीछे खदेड़ देती है. चूजे की हिम्म्त देख बिल्ली भी हैरान रह जाती है. 7 सेकंड का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर आप भी समझ जाएंगे की आत्मविश्वास हो तो कुछ भी किया जा सकता है.

देखें Video:

सुशांत नंदा ने इस वीडियो को 13 मई को शेयर किया है. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'प्रकृति को पुनः प्राप्त करना.' इस वीडियो के अब तक 6 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 700 से ज्यादा लाइक्स और 100 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Even a chick will retaliate or retort if harassed too much.