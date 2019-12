आपने, लोगों को बाइक की सवारी करते हुए तो देखा होगा लेकिन क्या आपने कभी किसी बिल्ली को बाइक राइड करते हुए देखा है? दरअसल, ट्विटर पर एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है. इसमें एक बिल्ली (Cat) मजे से बाइक (Bike) की पीछे की सीट पर बैठे हुए नजर आ रही है.

इस तस्वीर को वीब (Weeb) नाम के ट्विटर हैंडल पर बुधवार को शेयर किया गया था. इसके बाद से ही यह तस्वीर वायरल हो रही है. तस्वीर में दिख रहा है कि बिल्ली काफी आराम से बाइक पर बैठी है, जब्कि एक शख्स बाइक चला रहा है.

यह पता नहीं चल पाया है कि इस तस्वीर को कहां लिया गया है. हालांकि, तस्वीर के बैकग्राउंड में मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण का लोगो देखा जा सकता है. साथ ही तस्वीर में दिख रही बाइक की आधी नंबर प्लेट के आधार पर माना जा रहा है कि यह तस्वीर मुंबई की है.

यहां देखें वायरल फोटो:

This is so dope man I wish I could trust my cat as much. pic.twitter.com/gufOKl2whj — Weeb (@dhrutzpah) November 27, 2019

इस तस्वीर को ट्विटर पर शेयर किया गया है इसलिए अब तक इसे 2,500 से अधिक बार लाइक किया जा चुका है और कई लोगों ने इस पर कमेंट्स भी किए हैं.

plot twist: it's not his cat and he doesn't know it's there — Mudita Sisodia (@apurplestrand) November 28, 2019

I wish my cat could trust me this much ???? — Take your half-boots off, Margaret (@a_llama_iqbal) November 29, 2019

वहीं, कुछ अन्य ट्विटर यूजर्स ने पूछा कि तस्वीर में दिख रहे शख्स और बिल्ली में से किसी ने भी हेलमेट नहीं लगा रखा है.