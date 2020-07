CBSE ने अचानक घोषित किया 12वीं का रिजल्ट तो हुई Memes की बरसात, वायरल हुए यह Jokes

#cbseresults2020

सीबीएसई बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in पर उपलब्ध है. रिजल्ट से जुड़ी अपडेट और अन्य जानकारी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर भी उपलब्ध है. स्टूडेंट्स अपने रोल नंबर की मदद से रिजल्ट देख सकते हैं. इस बार स्कूल के हिसाब से रिजल्ट को देखें तो इस बार नवोदय विद्यालय से 98.70%, केंद्रीय विद्यालय से 98.62%. और निजी स्कूलों से 88.22% छात्र पास हुए हैं.

CBSE Board Results 2020: इन आसान स्टेप्स से चेक करें रिजल्ट

स्टेप 1: रिजल्ट देखने के लिए वेबसाइट cbse.nic.in या cbseresults.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए 12वीं के रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अपना रोल नंबर भरकर सबमिट करें

स्टेप 4: अब आप रिजल्ट देख सकते हैं.

स्टेप 5: भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट ऑउट भी ले सकते हैं.