केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सलमान खान के साथ गाया गाना, बोले- 'भाई को हैप्पी बर्थडे...' देखें Video

बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान (Salman Khan) का आज 54वां जन्मदिन है. सलमान खान को उनके जन्मदिन के मौके पर चारों तरफ से खूब सारी बधाइयां मिल रही हैं. अपने फैंस के दिलों पर राज करने वाले सलमान खान ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंड में शामिल हैं. उनके जन्मदिन के इस खास अवसर पर उन्हें केंद्रीय मंत्री किरन रिजिजू (Kiren rijiju) ने ट्वीट कर बधाई दी. सलमान खान के जन्मदिन (Salman Khan Birthday) पर आया किरन रिजिजू (Kiren rijiju) का यह ट्वीट खूब सुर्खियां बटोर रहा है. रिजिजू ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो सलमान खान के साथ गाना गा रहे हैं और बैकग्राउंड में बर्थडे ट्यून बज रही है.

किरन रिजिजू ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, ''प्रिय मित्र और एक परोपकारी सुपरस्टार को जन्मदिन की बधाई जो चुपचाप गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं. और पूरी पीढ़ी के लिए फिट इंडिया मूवमेंट के लिए एक महान प्रेरक. जन्मदिन की शुभकामनाएं सलमान खान भाई.''

Birthday greetings to dear friend and a Philanthropist Superstar who silently devote his resources for the poor and needy. And a great motivator for #FitIndiaMovement for the entire generations. Happy birthday @BeingSalmanKhan Bhai pic.twitter.com/p7YwjIQHsK