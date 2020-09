नारियल के दूध से शख्स ने बना डाली चाय, Video देख लोग बोले- 'पत्ती की जगह चावल डाल देते, बिरयानी बन जाती...'

रेसिपी वीडियो शेयर करते हुए WebMD ने लिखा, "जानिए कैसे बनाएं चाय लाटे - बिना कॉफ़ी शॉप प्राइस टैग के.''

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स पहले पानी उबालता है और तीन टी-बैग डाल देता है. फिर पांच कुचली हुई इलायची की फली और लौंग अंदर जाती हैं. यहां तक सब ठीक चलता है. फिर चाय मसाला तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होती है. उसमें फिर दालचीनी और एक बड़ी चम्मच कुटा हुआ अदरक डाला जाता है. पानी में मसालों को उबाला जाता है. फिर उसमें नारियल का दूध और मेपल सिरप डाला जाता है.

देखें Video:

Learn how to make a chai latte -- without the coffee shop price tag. pic.twitter.com/pVZTEBXyL3 — WebMD (@WebMD) September 27, 2020

इस वीडियो को 27 सितंबर को शेयर किया गया था, जिसके अब तक 1.5 मिलियन व्यूज हो चुके हैं. साथ ही हजार से ज्यादा लाइक्स और 4 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. ज्यादातर लोग चाय की आलोचना करते दिखे. लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Damn, white people, the only thing left to add to this abomination is some garam masala. — Madhu Menon (@madmanweb) September 28, 2020

Tea leaves, sugar, milk and water with some ginger oe cardamom... That's it... That's the best tea u can get... Stop adding all that garam masala.. — kainat (@kainatjs) September 28, 2020

Chai with Coconut milk??? What blasphemy is this??? — Shalini Nair (@ShaliniNair68) September 28, 2020

Add rice instead of tea bags and this will be biryani pic.twitter.com/ZmvmFM5i5E — J for Joke; J for Judiciary (@snorlaxisbored) September 28, 2020

कई लोगों को यह रेसिपी काफी पसंद आई...

beautiful as a brown person i endorse this method — jungkook's large intestine (@shrutithenaik) September 28, 2020