शख्स ने ट्विटर पर पूछा- 'दारू की दुकानें कब बंद होंगी' छत्तीसगढ़ के CM ने करा दी बंद तो लोग बोले- 'बेवड़ों के दुश्मन निकले तुम...'

कोरोनावायरस (Corona Virus) पूरे देश में फैल चुका है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कोरोना वायरस (CoronaVirus) के बढ़ते मामलों के बीच इससे लड़ने के लिए आज 'जनता कर्फ्यू' (Janta Curfew) का आह्वान किया है. पीएम मोदी (PM Modi) ने लोगों से अपील की है कि अगर घर से बाहर निकलना जरूरी न हो तो बाहर न जाएं. उन्होंने कोरोनावायरस से बचने के लिए लोगों से भीड़ में जाने से मना किया है. इसी बीच एक शख्स ने ट्विटर पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) से एक ऐसी चीज की मांग की, जिसको देखकर कुछ लोग गुस्सा हो गए.

भूपेश बघेल ने एक ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि ''कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण का प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी प्रकाश में आया है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम हेतु लोकहित में राज्य के सभी नगरीय क्षेत्र में संचालित होने वाली समस्त सिटी बस सेवा को आगामी 29 मार्च तक तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है.'' जिस पर आकाश चौबे नाम के ट्विटर यूजर ने पूछा, ''सर वाइन शॉप कब बंद होंगे. भीड़ वहां भी बहुत होती है.''

जिस पर भूपेश बघेल ने ट्वीट का रिप्लाई दिया, ''Done, ऑर्डर इशू हो चुका है.'' जिसके बाद कुछ लोग आकाश की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग उन पर गुस्सा प्रकट कर रहे हैं. एक शख्स ने तारीफ करते हुए लिखा, ''एक अच्छा सुझाव, बहुत अच्छे आकाश जी...'' वहीं एक शख्स ने लिखा, ''भाई आप सच में फर्स्ट बेंचर निकले, जब टीचर क्लास लेकर जा रहा हो और आप तुरंत उठकर कह दें, सर आपने हमारा होमवर्क चेक नहीं किया.'' ट्विटर पर लोगों के ऐसे रिएक्शन्स आ रहे हैं.

