चीते ने शिकार के लिए लगाई दौड़ तो बारहसिंगा ने ऐसे दिया चकमा, सीधे दौड़ते हुए किया ऐसा... देखें Viral Video

इस वीडियो क्लिप में बारहसिंगा, चीते से बचने का काफी प्रयास कर रहा है लेकिन परिणाम क्या होगा. यह किसी को पता नहीं क्योंकि यह वीडियो सिर्फ 6 सेकेंड का है.

देखें Video:

Just watch how the fastest of the big cats Cheetah, uses its long tail to balance....

Simple woh???? pic.twitter.com/8eM1EPrcca — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) May 23, 2020

सशांत नंदा के इस वीडियो को अब तक 2,000 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद लोग दिलचस्प कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'पता नहीं क्या होगा, क्योंकि इस वीडियो में यह नहीं दिखाया गया है कि चीता, बारहसिंगा का शिकार कर पाता है या नहीं.'

इस वीडियो को देखने के बाद एक यूजर ने कमेंट किया है कि चीता जमीन पर दौड़ने वाला सबसे तेज जानवर है लेकिन इसका पसंदीदा शिकार बारहसिंगा है.



Poetry in motion ! Superb grace and rhythm !! — BULBUL CHATTERJEE (@BULBULCHATTERJ3) May 23, 2020

Power-packed running machines ????

Prey vs Predator !!! — DEEP_Nath1 (@Nath1Deep) May 23, 2020

Goosebumps....but what happened next ???? Eager to know — Manishika Chaudhary (@BusyBee31256075) May 23, 2020

Yessir! Cheetah is the fastest animal on land, but it's favorite prey Thompson's Gazelle is the fastest animal 'on turns'. The classic predator-prey rivalry ???? — Sarthak Parashar (@kahtras1889) May 23, 2020

Yessir! Cheetah is the fastest animal on land, but it's favorite prey Thompson's Gazelle is the fastest animal 'on turns'. The classic predator-prey rivalry ???? — Sarthak Parashar (@kahtras1889) May 23, 2020

Tail works as accelerator,puts the body on 10th gear and also provides balance.If he was without tail then this speed was impossible. — Advaita???????????? (@advaitaglance) May 23, 2020