कार के अंदर फोटो खींच रही थी लड़की, अचानक आ गया चीता, फिर हुआ ऐसा - देखें पूरा Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि कार जंगल में खड़ी रहती है और एक महिला मोबाइल से शूट कर रही होती है. तभी एक चीता आता है और कार के ऊपर चढ़ जाता है. कार के ऊपर का हिस्सा खुला रहता है. शेर वहां से अंदर देखने लगता है. महिला ऊपर देखकर कैमरे से पल को रिकॉर्ड करने लगती है.

सुशांत नंदा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'ये चीता है, कोई चीते को देखकर इतना कूल कैसे रह सकता है. ऐसी परिस्थिति में कोई वीडियो कैसे रिकॉर्ड कर सकता है.'

That's a Cheetah only.

How does one keep cool & take videos in such circumstances pic.twitter.com/MbK4cB0hrw — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) April 19, 2020

इस वीडियो को उन्होंने 19 अप्रैल को शेयर किया था, जिसके अब तक 5 हजार से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 600 से ज्यादा लाइक्स और 100 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

