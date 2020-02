102 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ा चीता, नहीं देखा होगा आपने इतना शानदार Video

सोशल मीडिया पर जानवरों के वीडियो खूब पसंद किए जाते हैं. एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. चीता अपनी अद्भुत फूर्ती और रफ्तार के लिए पहचाना जाता है. चीता को जंगल में तेज रफ्तार में दौड़ते देखा गया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस वीडियो को ट्विटर पर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर सुशांत नंदा ने शेयर किया है.

उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ''चीते को भागते हुए देखना सबसे अद्भुत अनुभव होता है. भारत अफ्रीकी एसपी को फिर से शामिल करने की योजना बना रहा है. भारत में एशियाई चीता को आखिरी बार 1951 में कोरिया जिले में देखा गया था. भारत में प्रजनन की सफलता के लिए प्रार्थना करें.''

Running Cheetahs are the most majestic sight in the wild. India is planning to reintroduce African sp which occupies only 6% of it's historical Range now. In India, Asiatic Cheetah was last sighted in 1951 in Koriya district. Pray for success of reintroduction in India. pic.twitter.com/BUHUZNOh9o