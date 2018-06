भारत के ज़ायके को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाले मशहूर शेफ विकास खन्‍ना (Chef Vikas Khanna) किसी परिचय के मोहताज नहीं. वे न सिर्फ बेहतरीन शेफ हैं बल्‍कि अच्‍छे इंसान भी हैं. विकास का विनम्र स्‍वभाव हर किसी को उनका कायल बना देता है. यही नहीं विकास हर साल रमज़ान के पाक महीने में रोज़ा रखते हैं. दरअसल, 1992 के मुंबई दंगों में एक मुस्लिम परिवार ने उनकी जान बचाई थी और उन्‍हें सम्‍मान देने के खातिर विकास रोज़ा रखते हैं. अब 26 साल बाद विकास फिर से उस मुस्लिम परिवार से मिलने में सफल हो पाए.

Heartwarming evening.

All Heart. Tears. Pain. Pride. Courage. Humanity. Gratitude. This will be the most significant and important EID of my life. Thank you everyone to connect me with my souls. pic.twitter.com/apdposBSDe