मोबाइल चुराकर बाइक से भागे चोर, पुलिस इंस्पेक्टर ने पीछे दौड़कर पकड़ा, IPS बोला- 'फिल्मी सीन नहीं है...' - देखें Video

जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें रमेश दो बाइक वाले मोबाइल फोन स्नैचर्स का पीछा करते दिख रहे थे. जहां एक चोर भागने में सफल रहा, वहीं दूसरे ने बाइक पर भागने की कोशिश की. हालांकि, रमेश ने अपनी बाइक को फेंक दिया और बाइक से भागने वाले चोर को पकड़ लिया और इस प्रक्रिया में नीचे गिर गया. फिर भी, उसने शेष राशि हासिल कर ली और स्नैचर को पकड़ लिया.

रमेश के चोर को पकड़ने का एक सीसीटीवी वीडियो ट्वीट करते हुए आईपीएस ने लिखा, 'यह कोई फिल्मी सीन नहीं है. बल्कि रियल लाइफ हीरो एसआई एंटलिन रमेश का है. उन्होंने अकेले मोबाइल स्नैचर को पकड़ा, जो चोरी की हुई बाइक से भाग रहा था. उसके बाद तीन और लोगों को गिरफ्तार किया गया और 11 और चोरी हुई मोबाइल को बरामद किया.'

It's not a scene from any movie. But the real life hero SI Antiln Ramesh single handed chasing and catching a mobile snatcher riding a stolen bike. Follow up led to arrest of three more accused and recovery of 11 snatched/stolen mobiles. pic.twitter.com/FJYdoma7I4 — Mahesh Aggarwal, IPS (@copmahesh1994) November 27, 2020

महेश अग्रवाल ने बाद में ट्वीट किया, 'सब इंस्पेक्टर एंटिलिन रमेश को पहचाना और उनके साथ एक कप चाय पर बातचीत की.'

Recognised Sub Inspector Antilin Ramesh and interacted with him over a cup of tea. pic.twitter.com/d2sIshbF07 — Mahesh Aggarwal, IPS (@copmahesh1994) November 28, 2020

चेन्नई पुलिस ने ट्विटर पर रमेश का वीडियो शेयर किया, जहां उसे पुरस्कृत किया जा रहा है.

COMMISSIONER OF POLICE APPRECIATES SI ANTILIN RAMESH TERMING HIM AS “REAL LIFE HERO” IN TWITTER FOR NABBING A MOBILE SNATCHER BY CHASING HIM IN BIKE IN MADHAVARAM AREA (28.11.2020).https://t.co/LgniPHes5K#chennaicitypolice#greaterchennaipolice#ChennaiPolice@copmahesh1994pic.twitter.com/UgMLU65zZd — GREATER CHENNAI POLICE (@chennaipolice_) November 28, 2020

ट्विटर यूजर पुलिसवाले से प्रभावित हुए और तेज कार्रवाई के लिए पुलिस की सराहना की. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए...

Yaa... Actually am waiting for this news... Coz am the one saw this lively... Really goosebumps... The way SI chased them was purely action block... HATS OFF to him... — Dhara'N (@spotoutdharan05) November 28, 2020

Taken risk and done his duty! Great effort. At the same time , culprits should be punished severely. — G Panneerselvam(@Er_Panneer) November 28, 2020

Brave SI Antiln Ramesh.

He has done a tremendous Job. Salute to him pic.twitter.com/ctvVuoQDeK — Harris Muthanandam (@HarrisSsrr) November 28, 2020