कैदी ने चेन्नई पुलिस थाने को गूगल पर दिए 4 स्टार, लिखा- 'बहुत साफ है, जिंदगी में एक बार जरूर जाएं...'

तमिलनाडु (Tamil Nadu) में एक पुलिस स्टेशन का रिव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों ने इसी तरह का रिव्यू पोस्ट करना शुरू कर दिया है. जिसने थाने का रिव्यू किया उसका नाम लोगेश्वरन एस है, उसने चेन्नई के थिरुमुल्लावियोल टी10 पुलिस स्टेशन का गूगल रिव्यू लिखा है. उसने अपना अनुभव शेयर किया है और लोगों को जिंदगी में एक बार यहां आने को कहा है. उन्होंने ठीक उस तरह रिव्यू लिखा, जिस तरह होटल के रिव्यू लिखे जाते हैं.

स्कूल में टीचर ने किया महिला के साथ नागिन डांस, रुमाल निकालकर ऐसे बने सपेरा... देखें Video

पुलिस ने आधी रात उसे बिना डॉक्यूमेंट्स के बाइक चलाते हुए पकड़कर हिरासत में लिया था. उसे थिरुमुल्लावियोल टी10 पुलिस स्टेशन में रखा गया. बाहर निकलते ही उसने थाने का गूगल रिव्यू किया और 4 स्टार दे डाले.

'रानू मंडल' ने टिकटॉक पर मचाया धमाल, हाथ में माइक लेकर बोलीं- 'भगवान बहुत प्यार करता है मुझे...', देखें Video

रिव्यू में उसने लिखा, ''पुलिस स्टेशन साफ-सुथरा है और मेन रोड पर मौजूद है. यहां का स्टाफ बहुत दयालू है और उन्होंने मुझे परेशान नहीं किया. उन्होंने मुझसे रिश्वत नहीं मांगी. अपने जीवन में एक बार जरूर जाना चाहिए.'' उनका ये रिव्यू सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

राज्यसभा में वित्त मंत्री की भाषण के दौरान सोते दिखे दो सांसद, ट्विटर पर लोगों ने बनाए मजेदार Memes

Ok. I understand that #ratings and reviews are a great thing for restaurants, places of interest, experiences.

But @Google , posting reviews about a police station jail lockup is taking the idea of reviews a bit too far!

What do you all think?

pic.twitter.com/lHekzuXVKo