चेन्नई के मशहूर '2 रुपये वाले डॉक्टर' का निधन, कभी सिर्फ 25 पैसे में लोगों का करते थे इलाज

मरीज़ों से सिर्फ 2 रुपये (2rs Doctor) लेकर उनका इलाज करने वाले चेन्नई के मशहूर डॉक्टर जयाचंद्रन का देहांत (Chennai's Dr. Jayachandran Passes Away) हो गया. डॉ. एस जयाचंद्रन को '2 रु डॉक्टर' (2 rs. Doctor) के साथ-साथ 'मक्कल मारुथुवर' (Makkal Maruthuvar) के नाम से जाना जाता है. उन्हें लंग इंफेक्शन (Lung Infection) था, जिसके चलते वह काफी दिनों से बीमार थे. दक्षिणी दिल्ली में मौजूद उनके घर पर हज़ारों की भीड़ में लोग उन्हें आखिरी विदाई देने पहुंचे.

Rest in Peace 'Makkal Maruthuvar' Dr. S #Jayachandran . He has treated for Rs.5 for poor people for 44 years in Chennai

Many people are paying tribute to his humane abode.#respect#humanitarian#5RupeesDoctorpic.twitter.com/d9vTkR8oHF