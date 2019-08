पटरीवाले ने चेतन भगत को बेची चेतन भगत की नकली किताब, बोला- 'ठीक लिखता है ये बंदा...' देखें VIDEO

लेखक चेतन भगत की किताबों को काफी पसंद किया जाता है. उनकी किताबें ऑनलाइन और दुकानों पर खरीदी जाती है. रेलवे स्टेशन पर लगे स्टॉल्स में भी इनकी किताबों की सेल अच्छी होती है. वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और कई मामलों में अपने विचार लोगों के बीच रखते हैं. उन्होंने एक ऐसा वीडियो शेयर किया जिसको काफी पसंद किया जा रहा है. लोग हंस-हंसकर लोट-पोट हो रहे हैं. एक पटरीवाले ने ट्रैफिक सिग्नल पर उनको उन्हीं की किताब बेच डाली. चेतन ने कार के अंदर ही इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली.

वीडियो में देखा जा सकता है कि चेतन भगत कार के अंदर बैठे हैं और पटरीवाला उनके पास किताबें लेकर आता है और किताबें खरीदने के लिए कहता है. लड़का चेतन भगत के हाथ में उन्हीं की किताब रखकर कहता है- 'नई वाली आई है. बहुत अच्छी बिकती है.'

चेतन भगत पूछते हैं- 'ये कॉपी असली है या नकली.' पटरीवाला कहता है- 'ऑनलाइन का कॉपी है सर.' जिसके बाद चेतन भगत पूछते हैं कि 'कैसा लिखता है ये...' जिस पर पटरीवाला कहता है 'अच्छा लिखता है..' जिसके बाद वो बताते हैं कि वो ही चेतन भगत हैं. जिसके बाद पटरीवाला समझता है और उनसे हाथ मिलाता है.

देखें VIDEO:

This guy sold me my own book ! His reaction when he found out was so sweet. . I don't support piracy (hurts me directly) but I also know it helps people like him make a living. I'd rather they sold original books at signals instead. Many do now! pic.twitter.com/UEK4gfqxVH