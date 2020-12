सड़क किनारे किताब बेचने वाले ने चेतन भगत को ही बेची उन्हीं की किताब, बोला- 'खूब बिकती है...' - देखें Video

1.09 मिनट की क्लिप में भगत पूछते हैं कि क्या "लेखक कोई अच्छा है" तो हॉकर जवाब देता है कि "किताबें अच्छी हैं." ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'आज मे इस शख्स से मिला, इसने यह मानने से इनकार कर दिया, कि चेतन भगत अच्छा नहीं है. उसे और उसकी मेहनत और मार्केटिंग की प्रशंसा करता हूँ. मैं इन लोगों की वजह से हूं.'

देखें Video:

Met this guy today who refused to agree that Chetan Bhagat is not good! I him and admire is hard work and marketing! I am who I am because of these guys! pic.twitter.com/pdFNTEtIVZ — Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) December 5, 2020

लेखक ने तब अपनी पहचान बताई और फेरीवाले के साथ एक सेल्फी ली. ऑनलाइन साझा किए जाने के बाद से, वीडियो को एक लाख से अधिक बार देखा और लोगों ने उनकी खूब तारीफ की.

