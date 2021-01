लड़के ने एक ही मंडप में रचाई दो लड़कियों से शादी, फेरे लेकर बोला - 'उनकी सहमति से की है...'

दोनों लड़कियां, जिनका नाम हसीना और सुंदरी है. दोनों ही दूल्हे चंदू मौर्य को पसंद करती थीं. उन्होंने बस्तर के टिकरा लोहंगा गांव में एक ही मंडप में चंदू से शादी की.

चंदू ने कहा, "मैं उन दोनों को पसंद करता था और वे भी मुझे पसंद करती थी. हमने सभी गांव वालों के सामने सहमति से शादी की. हालांकि, मेरी एक पत्नी के परिवार के सदस्य हमारे विवाह समारोह में शामिल नहीं हुए."

Chhattisgarh: A man married two women at the same time in Bastar on January 3



"I married both of the women with their consent. The ceremony took place in front of all the villagers," he said. (07.01) pic.twitter.com/gd0SsAM1Lo