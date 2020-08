पानी के तेज बहाव में फंस गया शख्स, पेड़ पर लटका तो IAF चॉपर ने ऐसे बचाई जान... देखें Video

न्यूज एजेंसी एएनआई ने वीडियो शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि डैम में एक शख्स पेड़ को पकड़े खड़ा है. आस-पास कई लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं. तभी आईएएफ चॉपर आता है और नीचे रस्सी डालता है. शख्स उसको पकड़ता है और चॉपर के अंदर आ जाता है.

बिलासपुर रेंज के आईजी दिपांशू काबरा ने एएनआई को बताया, 'भारतीय वायु सेना (IAF) के हेलिकॉप्टर ने आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पास खुटघाट डैम में एक व्यक्ति को बचाया. बांध में भारी प्रवाह के कारण, IAF से बचाव अभियान चलाने का अनुरोध किया गया था.'

देखें Video:

#WATCH Indian Air Force (IAF) chopper today rescued a man at Khutaghat Dam near Bilaspur in Chhattisgarh. Due to heavy flow in the dam, IAF was requested to carry out a rescue operation: Dipanshu Kabra, IG Bilaspur Range (Video source-Bilaspur Police) pic.twitter.com/IaGddp2gt6