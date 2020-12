पुलिस स्टेशन में घुस आए तीन भालू, फिर हुआ कुछ ऐसा... IPS ने दिया ऐसा रिएक्शन - देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक-एक करके भालू थाने परिसर में घुसते हैं. उनको परिसर के अंदर पाकर पुलिसकर्मी अंदर चले गए और सूझ-बूझ से जानवरों का मुकाबला किया.

आईपीएस ऑफिसर दीपांशु काबरा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'Kanker में देर रात थाना परिसर में औचक निरीक्षण. थाना परिसर में घुस आये 3 भालू. ड्यूटी पर तैनात जवानों की बहादुरी व धैर्य को सलाम जो इन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी, स्वयं से पहले जनसेवा में तैनात हैं. सावधानी भी बरतें, सुरक्षा उपायों का पूरा ध्यान रखें.'

It's My Home Town...These Bears usually comes out in search of food...impact of human interference in their natural habitat...quite adventurous though...