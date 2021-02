भारत में ऐसा अस्पताल, जहां बेटी जन्मी, तो नहीं खर्च होगा 1 भी रुपया - IAS ने दिया ऐसा रिएक्शन

आईएएस ऑफिसर अवनीष शरण ने ट्वीट करते हुए कैप्शन में लिखा, 'रायपुर के ‘बालाजी अस्पताल' में बेटी का जन्म होगा, तो अस्पताल में 1 रुपया भी नहीं लगेगा. अद्भुत कदम. अस्पताल से जुड़े सभी महानुभावों का शुक्रिया.'

स्वास्थ्य प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए और बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से नई व्यवस्था लागू की जा रही है. बता दें, ऑपरेशन या फिर नॉर्मल डिलिवरी में यदि बेटी हुई, तो किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा.

उन्होंने यह ट्वीट 8 फरवरी की रात को किया था, जिसके अब तक 10 हजार से ज्यादा लाइक्स हो चुके हैं. साथ ही करीब हजार रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. लोगों ने भी इस कदम की तारीफ की है. कमेंट सेक्शन में लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Please spread this best human work to the last person who can benefited.