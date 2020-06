Chhota Bheem ने छुटकी को छोड़ राजकुमारी इंदुमति से रचाई शादी, भड़क गए लोग, बोले - 'लड्डू के पैसे वापस दो...'

हाल ही एनिमेटेड शो छोटा भीम (Chhota Bheem) के आखिरी एपिसोड में 'छोटा भीम' की शादी छुटकी (Chutki) से नहीं होकर ढोलकपुर (Dholakpur) की राजकुमारी इंदुमती (Indumati) से हो गई. और यह शादी दर्शकों को एकदम पसंद नहीं आई और इस कारण बच्चे, बूढ़े, जवान तक छुटकी के तरफ से आवाज उठाने लगे और इसी का नतीजा है कि ट्विटर पर #JusticeForChutki ट्रेंड करने लगा. सिर्फ इतना ही नहीं गुस्साए लोगों ने भीम को धोखेबाज तक कह दिया. तो कई लोग भीम से लड्डू के पैसे तक वापस मांग रहे हैं.

साल 2008 से यह एनिमेटेड शो 'पोगो' चैनल पर दिखाया जाता रहा है. इस शो की पूरी कहानी ढोलकपुर में रहने वाला एक लड़का छोटा भीम के इर्द -गिर्द घूमती है. इतने सालों में भीम के सबसे करीबी दोस्त छुटकी को ही दिखाया गया है. शो के शुरुआत से ही छुटकी ही एकमात्र ऐसी लड़की थी. जो भीम की खास दोस्त थी. लेकिन अचानक से इस शो के अंत में भीम की शादी ढोलकपुर की राजकुमारी इंदुमती से हो जाती है.





Once a Cheater always a Cheater. Chutki we stand by you ???? Bheem Is a Gold Digger....Ladoo ky paisy wapas de saale* ????#JusticeForChutkipic.twitter.com/8QZ6ahBCzJ — Hijab_Zahra (@Hijabezahra6) June 3, 2020

O bhaeee, this literally broke my heart, not even kidding ???? #JusticeForChutkipic.twitter.com/zvFnxsufzG — lara (@itslarayx) June 3, 2020

Why makers why have u done this?



Bheem nd chutki made for each other.. Bheem can't marry indumati

The way chutki care nd love bheem.. She deserves same in return#Bhutki is couple goals #JusticeForChutkipic.twitter.com/XtK0To3q4N — KK (@_Happy_soul__) June 3, 2020

Me leaving for south pole after knowing the reason why #JusticeForChutki is trending..???????? pic.twitter.com/CZh1XjeP47 — कलुआ क्रांतिकारी (@kalua_420) June 4, 2020