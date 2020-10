लड़की ने होठों पर लगाई मेहंदी, देख लोगों के उड़े होश, बोले- 'यह क्या मज़ाक चल रहा है...' - देखें Viral Video

मेंहदी एक प्राकृतिक डाई है जिसका व्यापक रूप से दक्षिण एशिया में उपयोग किया जाता है. यह हाथ, पैर या बालों पर लगाया जाता है - लेकिन यह पहली बार हो सकता है कि किसी ने अपने होठों पर मेहंदी लगाने की कोशिश की हो.

विचाराधीन वीडियो को पिछले महीने ब्रियानाह क्रिश्चनसन द्वारा टिकटॉक पर शेयर किया गया था. लेकिन हाल ही में यह वीडियो ट्विटर पर सामने आया. वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की ब्रश के जरिए लाल मेहंदी अपने होठों पर लगा रही है. एक घंटे के इंतजार करने के बाद जब लड़की ने मेहंदी उतारी तो उनके होठ नारंगी दिखने लगे.

वह 'हेन्ना लिप स्टेन' शीर्षक वाले वीडियो की शुरुआत में कहती हैं कि वह "प्राकृतिक" और "सूक्ष्म" रंग चाहती थी. वीडियो के शुरुआत में वो कहती हैं, 'ठीक है, आपने मेहंदी फ्रेकल्स को देखा होगा, मेहंदी लिप्स के बारे में क्या सोचते हैं.'

देखें Video:

इस वीडियो को ट्विटर पर 25 अक्टूबर को शेयर किया गया था. 44 सेकंड के वीडियो को 1 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है और हजारों हैरान कर देने वाले कमेंट आए हैं.

कुछ ने इसे सांस्कृतिक विनियोग के रूप में स्लैम किया और अन्य ने पूछा कि उसने सिर्फ एक लिप टिंट क्यों नहीं खरीदा. ज्यादातर, हालांकि, लोग होंठों पर मेहंदी लगाने के संभावित दुष्प्रभावों के बारे में चिंतित थे.

