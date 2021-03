बच्चे ने खाने के बाद दिया अजीबोगरीब एक्सप्रेशन, आनंद महिंद्रा बोले- इसे देखने के बाद नहीं खा सकता जापानी फूड - देखें Video

आनंद महिंद्रा ने एक बच्चे का वीडियो शेयर किया है, जिसमें उसकी मां उसे पहली बार वसाबी खिला रही है. बच्चे का यह वीडियो काफी फनी है, क्योंकि बच्चा इसमें काफी मजेदार एक्सप्रेशन दे रहा है. जब उसकी मां ने उसे वसाबी खिलाने की कोशिश की, तो पूछा "क्या तुम इसे खाना चाहते हो?" महिला पूछती है और बच्चा जवाब में नहीं कहना है, लेकिन फिर वह उसे सूंघता है. यह महसूस करने के बाद कि बच्चा वास्तव में इसका विरोध कर रहा है, महिला उसके मुंह में वसाबी का एक छोटा सा टुकड़ा डालती है, जिससे बेचारा बच्चा 'मदद' के लिए रोने लगता है.

देखें Video:

Was going to order Japanese takeout food this evening...But I've changed my mind after seeing this. I'm laughing too hard to eat... pic.twitter.com/seM9fXb8io