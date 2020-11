बच्चे ने कटिंग करवाते हुए मचाया बवाल, रोते हुए बोला- 'गुस्सा आ रहा है, तुम्हारे सारे बाल काट दूंगा...' - देखें Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्चा कुर्सी पर बैठे रो रहा है और नाई उसके बाल काट रहा है. जैसे ही नाई ने उसके बालों को काटने के लिए पकड़ा, तो वो जोर से चिल्लाकर बोला- 'अरे क्या कर रहे हो... पूरे बाल काट दोगे क्या.' नाई ने उसको शांत करने के लिए उसका नाम पूछा, जिस पर उसने कहा, 'मेरा नाम अनुश्रुत है और अनुश्रुत बाल नहीं कटाना चाहता.' फिर बच्चा बड़ी ही मासूमियत नाई को धमकी देने लगता है. फिर वो कहता, 'मैं बहुत गुस्से में हूं. तुम्हारे भी सारे बाल काट दूंगा.'

इस प्यारे से वीडियो को उन्ही के पिता अनूप ने ट्विटर पर शेयर किया है. साथ ही कैप्शन में लिख है, 'मेरा बेटा अनुश्रुत, हर माता-पिता के लिए यह एक संघर्ष है.'

देखें Video:

My baby Anushrut,

Every Parents is struggle pic.twitter.com/wN7B510ZwS — Anup (@Anup20992699) November 22, 2020

इस वीडियो को 22 नवंबर को शेयर किया गया था. जिसके अब तक 8 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 47 हजार से ज्यादा लाइक्स और 8 हजार से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. हजार से ज्यादा लोग कमेंट्स कर चुके हैं.

Awww....

But he is such a good boy....even though angry he sat there till the job is done... Great job Anushrut.. — Prachi (@blissfullyhuman) November 23, 2020

Yaarrrr he is sooooooo cute

Such a pyara bacha may God bless him

And his expressions pic.twitter.com/YAhP0BtbXr — JUHI (@Juhi_Jain_) November 23, 2020