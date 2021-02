Viral Video: बच्चे ने गलत तरीके से पढ़ी Nutella की स्पेलिंग, सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए मज़ेदार रिएक्शन

लेकिन, बच्चे के साथ बैठा शख्स जो कि उसका वीडियो बना रहा है, जब वह बच्चे से पूछता है कि इस जार पर क्या लिखा है?", तो बच्चा बिना किसी हिचकिचाहट के जोर से कहता है, "पीनट बटर !!!!" ट्विटर यूजर शकीरा बॉर्न (@shakirahwrites) ने इस क्लिप को शेयर करते हुए लिखा, “मैं इस पर हँसना बंद नहीं कर सकत, कम से कम इस बच्चे में आत्मविश्वास तो है.” इस वीडियो को अब तक 4 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

देखें Video:

I can't stop laughing at this. At least he's a confident child ???????????? pic.twitter.com/PfMc2EaqPP — Shakirah Bourne (@shakirahwrites) January 31, 2021

इस वीडियो को लोग सोशल मीडिया पर काफी पसंद कर रहे हैं और ढेर सारे मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. आइए एक नजर डालते हैं, कि सोशल मीडिया पर लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद क्या रिएक्शन दिया है.

this one is top tier ???? pic.twitter.com/Is3xkUUzFs — merul (@amerulhafiz_) February 1, 2021

Another top ten twist ending???? pic.twitter.com/WIaW78F2Rs — Zakiy Wardhana???? (@kidocato) February 1, 2021

He took the crown ???? pic.twitter.com/IQCrfzsmkU — Caveat Emptor (@jackyvilleq) February 1, 2021

Lol, reminds me of the time I was babysitting a friends son. We were at a stop sign and he read the back of the pickup in front of us. F. O. R. D. He said it spelled truck! — Karbear (@kar1bear) January 31, 2021

he literally spelled it out and got peanut butter pic.twitter.com/mXlt5XCjGj — torrin (@ultratxr) February 1, 2021

I was never ready that ???????????? https://t.co/xQBsc93dor — G.T Mokobe (@tmokobe1) February 2, 2021

das me when I see any brand of toothpaste. "COLGATE" https://t.co/jdXoc0yNN7 — PrettyLord Brightboy (@mabiQo) February 2, 2021