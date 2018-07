फेसबुक, ट्विटर और वाट्सऐप पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. हर कोई इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है. इस वीडियो को देखकर हर कोई हंस-हंसकर लोटपोट हो रहा है. आनंद महिंद्रा ट्विटर पर काफी एक्टिव रहते हैं. वो जो वीडियो और तस्वीरें शेयर करते हैं वो लोगों को काफी एंटरटेन करती है. इस बार आनंद महिंद्रा ने ऐसा वीडियो शेयर किया जिसको काफी पसंद किया जा रहा है. इस वीडियो में बच्चा पुराने टायर से खेलता नजर आ रहा है. ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पुराने टायर के अंदर बच्चा घुसता है और कुछ बच्चे जोर से टायर पर धक्का देते हैं और टायर चलने लगता है. बच्चा अंदर बैठकर जमकर मजे लेता है. जिसके बाद वो टायर को खुद घुमाकर पैरों से टायर को चलाकर मजे लेता है. इस वीडियो को काफी शेयर किया जा रहा है.

#whatsappwonderbox To all my colleagues at Mahindra Automotive: Our ambitions in mobility can be inspired by visions of autonomous&flying cars&spaceships. But let’s never fail to be driven by children & how they invent new ways to experience the joy of movement.. pic.twitter.com/0aiiNGAf3p