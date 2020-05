लॉकडाउन में घर पर रोटी बनाते वक्त महिला के साथ हुआ ऐसा हादसा, 90 लाख से ज्यादा बार देखा गया Video

वीडियो में महिला स्पैनिश में बात करती हुई दिख रही है. वो पहले आटा गूंधती हैं और फिर बेलन से आटे को बेलना शुरू करती हैं. वो पेस्ट्री बोर्ड पर आटा रखती हैं और बेलन उठाकर जैसे ही पेस्ट्री बोर्ड पर चलाती हैं तो पेस्ट्री बोर्ड उनके मुंह पर टकरा जाता है और आटा उनके मुंह पर गिर जाता है. वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'रोटी बनाने का नया तरीका.' जिसके बाद महिला रिकॉर्डिंग कर रहे व्यक्ति से रिकॉर्डिंग बंद करने को कहती है.

देखें Video:

फेसबुक पर इस वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है, इसके अब तक 9.1 मिलियन व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 5 लाख से ज्यादा लाइक्स और 76 हजार से ज्यादा कमेंट्स हो चुके हैं.

बेकिंग ऐसे समय में एक लोकप्रिय शौक के रूप में उभरा है जब दुनिया भर में लाखों लोग कोरोनोवायरस के प्रसार को रोकने के लिए अपने घर तक ही सीमित हैं. बहुत सी अन्य बेकिंग डरावनी कहानियों ने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया है. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ऐसे वीडियो और तस्वीर शेयर कर बताया कि खाने का काम उनके बस की बात नहीं है. ट्विटर पर लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Hello. You may win most-failed banana bread, but I am champion of most-failed normal bread. I give you this: pic.twitter.com/X6OLr9DAF8 — Kelly Hevel (@KellyHevel) April 12, 2020

As failed as my bunnies? pic.twitter.com/I3U0XSGMBe — Ketan Joshi (@KetanJ0) April 12, 2020