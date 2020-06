नदी किनारे मछलियों के साथ मस्ती करता दिखा चिंपांजी, फिर ऐसे खिलाया खाना... देखें Viral Video

इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है. इस वीडियो में सबसे अच्छी चीज यह है कि जिस तरीके से चिंपांजी बेहद शांत तरीके से लकड़ी के ब्रिज पर बैठकर तलाब की मछलियों को खाना दे रहा है, वह लोगों को काफी अट्रैक्ट कर रहा है. चिंपांजी का मछली के साथ इस तरह का बर्ताव देख आपको लगेगा, जैसे कोई इंसान बैठकर मछलियों को खाना दे रहा है.

देखें Video:

Chimpanzees are 98% humans????

Feeding fish is one of the finest stress busters. Try for ur self. pic.twitter.com/9Cx4izwUsF — Susanta Nanda (@susantananda3) June 11, 2020

14 सेकेंड के इस वीडियो पर अब तक 30 हजार से अधिक व्यूज आ चुके हैं. साथ ही 400 से अधिक लाइक्स और 800 से अधिक रिट्वीट आ चुके हैं.

Not only fish, I had felt lighter after feeding Cows, monkeys, Dogs,Parrots, Pigeons, Sparrows, even Trees and needy human... It's the act, which make u feel awesome always ... — Keshav Maheshwari (@Keshav291189) June 11, 2020

Sir, one amendment we Humans are 2% of chimpanzees rest of 98% are Devils of earth. — rajinder singh kler (@rajinder_kler) June 11, 2020