महिला और ड्राइवर के झगड़े में गई 13 लोगों की जान, बस गिर गई नदी में, वायरल हुआ VIDEO

China में ऐसी घटना हुई जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए. दक्षिण पश्चिम चीन में चलती बस में चालक और एक यात्री के बीच झगड़े के चलते बस नदी में गिर गई जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई. यह जानकारी पुलिस ने शुक्रवार को दी. सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है. रविवार को हुई दुर्घटना के वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि एक महिला किसी वस्तु से चालक के सिर पर प्रहार करती है और उसे एक हाथ से प्रहार करने के लिए उकसाती है.महिला एक बार और प्रहार करती है. इससे बाद चालक झटके से व्हील को बांयी तरफ घुमाता है और बस सामने की ओर से आ रहे यातायात में चली जाती है. दक्षिण पश्चिम चॉगकांग शहर के यांग्त्जी नदी में पुल पार करते वक्त बस रैलिंग को तोड़कर नदी में गिर गयी. पुलिस ने 13 शवों को नदी से बाहर निकाला है जबकि दो लोग लापता है. बस में 15 लोग सवार थे.

A 48-year-old woman, Liu, was angry that the bus had missed her stop. So she hit the bus drive with her cell phone. The bus plunged 50m (164ft) off a bridge into the Yangtze River in Chongqing on Sunday - at least 13 people died and two are missing. pic.twitter.com/SfgxNiYQgn