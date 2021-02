लड़की ने EX-Boyfriend के लिए ऑनलाइन ऑर्डर की चाय, डिलीवरी बॉय से बोली- सीधे मुंह पर मारना - देखें Video

लड़की ने EX के लिए ऑनलाइन ऑर्डर की चाय, बोली- सीधे मुंह पर मारना - देखें Video

चीन (China) में एक लड़की ने अपने पूर्व बॉयफ्रेंड से अजीबोगरीब तरह से बदला (Girl Takes Revenge With Ex-Boyfriend) लिया. लड़की ने उसके लिए ऑनलाइन चाय ऑर्डर की और डिलीवरी बॉय से उसके ऊपर फेंकने (Requests Delivery Man To Throw Tea On His Face) को कहा. फूड डिलीवरी बॉय ने भी कुछ ऐसा ही किया. सोशल मीडिया (Social Media) पर यह वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है. ओरिएंटल डेली के अनुसार, यह घटना तब सामने आई जब चीन के शांगडोंग की एक महिला ने अपने पूर्व प्रेमी के लिए ऑर्डर प्लेस किया.