ब्रिज के नीचे फंस गया प्लेन, ट्रक ड्राइवर ने दिया ये Idea और फिर हुआ ऐसा... देखें VIDEO

चीन के हार्बिन में एक अजीबोगीब घटना हुई, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. एक ब्रिज के नीचे एक एयरप्लेन फंस गया. न्यू चाइना टीवी की खबर के मुताबिक, ये हादसा तब हुआ जब प्लेन को एक ट्रक के जरिए ले जाया जा रहा था. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. डैमेज एयरप्लेन को ट्रक के जरिए ब्रिज के नीचे से ले जाया गया, लेकिन वो नीचे फंसा रह गया. अब कर्मचारी सोच में हैं कि इस एयरप्लेन को कैसे ब्रिज के नीचे से निकाला जाए.

दो दिन पहले इस वीडियो को यूट्यूब पर शेयर किया गया था जिसे 13 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं. ट्विटर पर अब तक इस वीडियो के 27 हजार व्यूज हो गए हैं. इस वीडियो को चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर भी शेयर किया जा रहा है. लोगों ने इस वीडियो पर कई रिएक्शन्स दिए हैं.

Now this is bizzare

When you take Google maps seriously

Hope no one is injured