पेट्रोल पंप में अचानक लगी गाड़ी में आग, कर्मचारी ने बुझाने के लिए लगाया ये आइडिया

China, Jiangxi: चीन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. जिसको देखकर हर कोई खौफ में आ जाएगा. चीन में एक पेट्रोल पंप पर अचानक एक गाड़ी से आग निकलने लगी. गाड़ी पेट्रोल मशीन से थोड़ी दूरी पर थी. जैसे ही गाड़ी से आग निकली तो कर्मचारी तुरंत फायर एक्सटेंग्विशर लाया और आग बुझाने लगा. कुछ ही देर में आग बुझ गई.चीन के जियांग्शी के पेट्रोल पंप में ये घटना हुई. वीडियो में देखा जा सकता है कि तीन पहिया गाड़ी पेट्रोल डलवाने के लिए लाइन में खड़ी थी. जैसे ही वो पेट्रोल डलवाने के बाद गाड़ी चालू करता है तो आग निकलने लगती है. आग लगते ही ड्राइवर गाड़ी छोड़कर दूर भाग जाता है. बाकी लोग भी दूर भाग जाते हैं.

Quick thinking saves the day: Gas station worker puts out fire in only 12 seconds after motor tricycle catches fire near the pump in Jiangxi, China pic.twitter.com/Rt2ftZR1HO