रोज सिगरेट पीता था शख्स, अचानक शरीर पड़ने लगा पीला, अस्पताल पहुंचा तो निकली यह बीमारी

रोज सिगरेट पीता था शख्स, अचानक शरीर पड़ने लगा पीला, अस्पताल पहुंचा तो...

चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई तस्वीरों (Viral Photos) में दिखाया गया है कि कैसे एक आदमी की त्वचा का रंग गहरा पीला (Man's Skin To Turn Yellow) हो गया. द सन की खबर के मुताबिक, 60 वर्षीय व्यक्ति, जो केवल उपनाम ड्यू से पहचाना जाता है, उसने पिछले 30 वर्षों से हर दिन कथित तौर पर धूम्रपान (Man Smoked Every Day For Last 30 Years) किया था. 27 जनवरी को, उन्हें चीन के शहर हुआयेन के एक अस्पताल में ले जाया गया, जब वे अस्वस्थ महसूस करने लगे और उनकी त्वचा का रंग पीला हो गया.