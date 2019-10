पानी में ढूब रहा था कुत्ता, शख्स ने जिंदगी दांव पर लगाकर बचाई जान, देखें VIDEO

चीन (China) का एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसको देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी. एक शख्स ने जान पर खेलकर कुत्ते की जान बचाई. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. ट्विटर पर 'पीपल्स डेली चाइना' ने इस वीडियो को शेयर किया है. लोग शख्स की खूब तारीफ कर रहे हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि कुत्ता पानी में डूब रहा है, वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता. उतने में एक शक्स आता है और नीचे की तरफ उतरकर उसकी जान बचाता है.

See? It doesn't take much effort to be nice. Well done. Good job. Gambei.