VIDEO: ये है दुनिया की पहली AI महिला एंकर, बिना रुके पढ़ डाली न्यूज, लोगों ने देखा LIVE

चीन (China) की समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने अपनी पहली महिला आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस (एआई) समाचार प्रस्तोता को काम पर रखा है. इससे मानव पत्रकारों को आगामी कुछ सालों में खुद के रोजगार पर खतरा नजर आने लगा है. गुलाबी ड्रेस पहने और छोटे बालों वाली एआई रोबोट शिन शियाओमेंग (Xin Xiaomeng) ने रविवार को चीन के साल की सबसे बड़ी राजनीतिक बैठक 'टू सेशंन' के शुरू होने पर एक मिनट के वीडियो में होस्टिंग कर अपना पदार्पण किया.

Remember Xinhua's first #AI anchor "who" made his first appearance last year? Now he can make more hand gestures and facial expressions! He also now has a colleague as Xinhua unveils the world's first female AI anchor pic.twitter.com/M96OHtV9kN