एग्जाम से पहले बच्चे ने ऐसे लिया किताब से ज्ञान, IAS बोले- 'ऐसे कौन करता है...' देखें Viral Video

इस वीडियो को आईएएस ऑफिसर अवनीश शरण ने अपने टविटर हैंडल से शेयर किया है. जिसमें एक बच्चा अपने क्लासरूम में बैठकर, एग्जाम की तैयारी कर रहा है. जी हां यह बच्चा किताब पढ़ने के बजाय किताब को सामने रखकर हाथों के जरिए उसमें से ज्ञान निकालकर सीधा अपने दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा है. आपको बता दें कि अवनीश शरण ने इस वीडियो को प्यारे से कैप्शन के साथ शेयर किया है, उन्होंने लिखा- इस वीडियो से क्या आप खुद को रिलेट कर पा रहे हैं.जब आप एग्जाम शुरु होने के कुछ देर पहले तक तैयारी करते हैं.

Exam time ‘Final Round' Preparation.

Can anyone relate to this? ???????? @arunbothrapic.twitter.com/SuGSBYrKzF