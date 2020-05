लॉकडाउन के बाद खुला स्कूल तो बच्चों ने अंदर जाने से पहले किया कुछ ऐसा, देखें Viral Video

वीडियो में दिखाया गया है कि चीन में स्कूलों की दिनचर्या कैसे बदल गई है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्चा स्कूल में प्रवेश करने से पहले कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ा. इससे पहले कि वह मुख्य द्वार से गुजर सकता है, स्कूल के एक कर्मचारी ने अपने जूते कीटाणुरहित कर दिए. एक बार अंदर जाने के बाद, वह चार-चरण कीटाणुशोधन प्रक्रिया से गुजरता है. जिसके दौरान स्कूल भवन में कदम रखने से पहले उसके हाथ, कपड़े और स्कूल बैग को साफ कर दिया जाता है.

देखें Video:

The majority of countries: If a dirt, a dirt Meanwhile in China: pic.twitter.com/eNWMofanVk

ट्विटर पर इस वीडियो के अब तक 7.4 मिलियन व्यूज हो चुके हैं. साथ ही 1700 से ज्यादा लाइक्स और कई कमेंट्स आ चुके हैं. बिजनेसमैन हर्ष गोयंका ने भी इस वीडियो को जमकर तारीफ की है. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'चीनी स्कूल कोविड से बचने के लिए कुछ ऐसा कर रहा है.'

This is what Chinese schools are doing to avoid Covid ....pic.twitter.com/fCX3UKQVnD