किसान के घर में घुसा दो मुंह वाला सांप, फिर किया ऐसा... वायरल हुआ VIDEO

चीन (China) में एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. किसान के घर में दो मुंह वाला सांप (Two-headed Snake) दाखिल हो गया. जिसको देखकर किसान हैरान रह गया. दो मुंह वाले सांप का वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि दो मुंह वाला सांप जमीन पर चल रहा है और लोग उसका वीडियो बना रहे हैं.

ये भी पढ़ें: दो कौओं ने किया चिड़िया के बच्चे पर Attack तो मां ने किया ऐसा... देखें VIDEO

पीपल्स डेली चाइना ने ट्विटर पर ये वीडयो शेयर किया है. चीन के हेबी के शेन्जहोउ शहर में किसान के घर में दो मुंह वाला सांप आ गया था. लेकिन वो कुछ देर बाद चला गया. लोग इस वीडियो को देखकर हैरान हैं. कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि उन्होंने पहली बार ऐसा सांप देखा है.

ये भी पढ़ें: अमित शाह ने ज्वाइन किया Instagram, सिर्फ दो लोगों को करते हैं फॉलो

देखें VIDEO:

A two-headed snake broke into a farmer's yard in Shenzhou, N China's Hebei, and escaped later. Have you ever seen any "fantastic beasts" in your life? pic.twitter.com/YKzU0IUdji