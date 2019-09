नदी में दिखाई दिया 65 फुट का रहस्यमयी 'राक्षस', बाहर निकाला तो... देखें VIDEO

चीन (China) के यांग्त्जी नदी (Yangtze River) में रहस्यमय काले रंग का क्रिएचर दिखाई दिया. चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो खूब वायरल (Viral Video) हो रहा है. इस वीडियो को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है. BBC की खबर के मुताबिक, पीयर वीडियो ने इस वीडियो को पोस्ट किया है. जिसके 6 मिलियन व्यूज हो चुके हैं. इस वीडियो को लेकर लोग कई तरह की बातें कर रहे थे.

सोशल मीडिया पर इस क्रिएचर को 'पानी का राक्षस' (Three Gorges Water Monster) कहा जा रहा था. हुबई प्रांत के थ्री जॉर्ज डेम में लहरों के बीच ये क्रिएचर नजर आया. कुछ ने अनुमान लगाया कि प्रदूषण में वृद्धि होने के कारण इसका जन्म हुआ है, दूसरों ने इसे एक पौराणिक राक्षस बताया.

The Guardian ने वैज्ञानिकों के हवाले से लिखते हुए इन थ्योरीज को बकवास बताया और कहा कि यह पानी में पाया जाने वाला विशालकाय सांप हो सकता है.

देखें VIDEO:

Water #MONSTERS in the Three Gorges? Netizens speculated that the giant mysterious creature might be a fish or a big snake. Experts believe it is unlike living animals, more like floating objects. https://t.co/CGGrfWzckIpic.twitter.com/RCdbaDAvv9