लॉकडाउन में चिराग ने की पिता रामविलास पासवान की दाढ़ी ट्रिम, शेयर किया Video

चिराग पासवान ने अपने ट्वीट में वीडियो शेयर करते हुए लिखा- "मुश्किल समय, लेकिन देखिए लॉकडाउन का एक शानदार पहलू भी है. कभी नहीं पता था कि ये कौशल (स्किल) भी हैं! कोरोनावायरस से लड़ें और सुंदर लम्हें भी संजोये!

Tough times but see #lockdown also has a brighter sides. Never knew had these skills too !



Let's fight #Corona19 and create beautiful memories too ! #StayHomeStaySafe ???? pic.twitter.com/j8IPHxB1Sa