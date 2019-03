Christchurch Shooting: गोलियों की तड़तड़ाहट सुन सदमे में आया ये बांग्लादेशी खिलाड़ी, बोला- अल्लाह ने हमें बचा लिया

न्यूजीलैंड (New Zealand) में क्राइस्टचर्च (Christchurch) की दो मस्जिदों (Christchurch Mosque Shooting) में शुक्रवार को हुए हमलों में 40 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने कहा, 'यह स्पष्ट है कि इसे अब केवल आतंकवादी (Christchurch Terror Attack) हमला ही करार दिया जा सकता है. हम जितना जानते हैं, ऐसा लगता है कि यह पूर्व नियोजित था.' प्रधानमंत्री जेसिंडा एर्डर्न ने न्यू प्लाईमाउथ में मीडिया को संबोधित करते हुए क्राइस्टचर्च की घटना को न्यूजीलैंड के इतिहास की सबसे खराब घटना बताया है. दूसरी तरफ, पुलिस ने इस घटना के बाद 4 लोगों को हिरासत में लिया है. बांग्लादेश क्रिकेट टीम भी क्राइस्टचर्च (Christchurch) शहर में है. घटना के दौरान वहां बांग्लादेश क्रिकेट टीम (Bangladesh Cricket Team) के खिलाड़ी भी मौजूद थे.

Entire team got saved from active shooters!!! Frightening experience and please keep us in your prayers #christchurchMosqueAttack

बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाड़ी तमीम इकबाल (Tamim Iqbal) ने ट्वीट कर कहा, ''गोलीबारी में पूरी टीम बाल-बाल बच गई. बेहद डरावना अनुभव था''. बताया जा रहा है कि घटना के बाद बांग्लादेश के खिलाड़ी किसी तरह मस्जिद से सुरक्षित निकलने में सफल रहे. आपको बता दें कि बांग्लादेश की टीम को कल क्राइस्टचर्च में ही टेस्ट मैच खेलना था. जिसे हमले के बाद रद्द कर दिया गया है. बांग्लादेश के विकेटकीपर मुशफिकुर रहीम (Mushfiqur Rahim) भी सदमे में हैं. उन्होंने ट्वीट कर लिखा- 'क्राइस्टचर्च की मस्जिद की शूटिंग के दौरान अल्लाह ने हमें बचा लिया. हम बहुत खुशनसीब हैं. जिंदगी में आगे कभी ऐसी चीजें देखने को न मिले. हमारे लिए प्रार्थना करें.'

Alhamdulillah Allah save us today while shooting in Christchurch in the mosque...we r extremely lucky...never want to see this things happen again....pray for us