मॉल में अचानक पहुंची पुलिस, डांस करने वालों को रोककर किया ऐसा, देखें VIDEO

फ्लोरिडा के मियामी में कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला दी. क्रिसमस के सीजन में एक मॉल में फ्लैश मॉब चल रहा था. अचानक पुलिस ऑफिसर्स ने पहुंचकर पहले मॉब को रुकवाया और खुद डांस करने लगे. जिसके देखकर लोग उनको चीयर करने लगे. इंटरनेट पर पुलिस ऑफिसर्स का डांस काफी वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया यूजर्स इसे काफी शेयर कर रहे हैं.

फ्लॉरेडा के एवेंचुरा मॉल में डांसर्स डांस कर रहे थे. मॉल में सभी लोग डांस को देख रहे थे. बालकनी में भी लोग खड़े होकर देख रहे थे. अचानक दो पुलिस ऑफिसर पहुंचे और डांस को रोक दिया. डांस देख रहे लोग निराश हो गए. लेकिन अचानक दोनों डांस करने लगे और फिर ग्रुप के साथ परफॉर्म करने लगे. उन्होंने कोरियोग्राफर को आगे किया और पीछे खड़े होकर डांस करने लगे.

देखें VIDEO:

#AventuraPolice taking a moment to celebrate the holiday spirit with @AventuraMall shoppers! @cityofaventurapic.twitter.com/6Gr75b8GGH