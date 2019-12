Christmas 2019: गोवा ट्रैफिक पुलिस बनी Santa Claus, जिसने नहीं पहना हेलमेट उनको रोककर किया ऐसा...

क्रिसमस के उमंग में गोवा की यातयात पुलिस ने मंगलवार को नगर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को शिक्षित करने का अनोखा तरीका अपनाया. सांता क्लाउज के वेश में यातायात पुलिस के सिपाहियों ने चॉकलेट बांटे और मोटर चालकों तथा दुपहिया चालकों को शिक्षित किया और उन्हें यातायात सुरक्षा नियमों की जानकारी दी.

रणवीर सिंह नहीं बल्कि कार्तिक आर्यन बने दीपिका पादुकोण के Santa, तो एक्ट्रेस ने मांगा ये खास तोहफा

पणजी यातायात पुलिस के निरीक्षक ब्रैंडन डीसूजा ने कहा, ''हमने उल्लंघन करने वालों को पकड़ा और उनकी सुरक्षा के बारे में उन्हें शिक्षित किया. हमने इस अवसर पर विशेष तरीके से संदेश फैलाया.'' उन्होंने कहा कि कई दुपहिया चालक बिना आईएसआई मार्का वाले हेलमेट पहने हुए पाए गए या उन्होंने स्ट्रैप सही तरीके से नहीं लगाए हुए थे वहीं मोटर चालक बिना सीट बेल्ट लगाए वाहन चलाते पाए गए.

अशांति और हिंसा से प्रभावित दुनिया को राहत देंगे ईसा मसीह के शब्द : राष्ट्रपति

Christmas is here. #Goa Traffic Cops turn , penalize traffic violators by offering them sweets. pic.twitter.com/lkoDU1hpXi