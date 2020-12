भारतीयों ने ढोल, सितार और शहनाई पर बजाया जिंगल बेल, आनंद महिंद्रा बोले- 'शानदार वॉर्मअप' - देखें Video

अपने पोस्ट में, आनंद महिंद्रा ने एक 2.20 मिनट की क्लिप साझा की, जिसमें लड़कों के एक समूह ने पारंपरिक भारतीय वाद्ययंत्र जैसे सितार, सारंगी और शहनाई का उपयोग करके जिंगल बेल्स की धुन बजाकर क्रिसमस मनाया. लड़कों में से एक ने भी ढोल बजाया.

आनंद महिंद्रा ने अपने पोस्ट के कैप्शन में कहा, 'थोड़ा सा वंचित है लेकिन फिर भी कुछ अच्छे वाइब्स बनाता है... क्रिसमस ईव के लिए एक अच्छा वार्मअप.'

देखें Video:

A bit contrived but still ends up making some good vibes... A good warmup for Christmas Eve.... pic.twitter.com/7vlCSzQGbR — anand mahindra (@anandmahindra) December 24, 2020

आनंद महिंद्रा की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और अब तक इसे लगभग 50,000 बार देखा जा चुका है. टिप्पणी अनुभाग में, लोगों ने वीडियो के बारे में अपने विचार और राय साझा की.

एक उपयोगकर्ता ने कहा, 'शानदार म्यूजिक सेलीब्रेशन की आत्मा होती है. एक साथ, सौहार्द और शांति लाने के लिए.' एक अन्य टिप्पणी में लिखा गया है, "इस साल को समाप्त करने के लिए अद्भुत उत्साह." लोगों ने ऐसे रिएक्शन्स दिए हैं...

Anand Sir, Shehenai, Sitar, Sarangi, Dhol we Indians simply RockJingle bells None can match us to our classical prowess — Jhimli Das (@DasJhimli) December 24, 2020

Awesome !! Music is the soul of every celebration, to bring in togetherness, harmony and peace..., precursor to set in the spirit of joy and happiness — Anjali Misra (@Janjiee) December 24, 2020

wonderful vibes to end this year and start the new year on a positive beat. — Ashutosh Pathak (@ashnam2000) December 24, 2020