LIVE स्ट्रीमिंग के जरिए Church के फादर कर रहे थे मॉर्निंग प्रेयर, तभी टेबल पर बैठकर बिल्ली पीने लगी दूध.... देखें Video

इवनिंग स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, कोरोनावायरस की वजह से मार्च से ही सभी प्रार्थना सभाओं का प्रसारण ऑनलाइन किया जा रहा है. आपको बता दें कि कैथेड्रल चर्च में 4 बिल्लियां हैं जिसमें से एक बिल्ली को आप इस वीडियो में देख सकते हैं. फादर रॉबर्ट विलिस लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए सुबह की प्रार्थना कर रहे थे तभी बिल्ली आकर इधर- उधर घुमने लगती है. और फिर थोड़ी देर बाद आकर फादर के पास लगे टेबल के ऊपर आकर बैठ जाती है. जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि टेबल पर दूध का जग रखा हुआ है. और फिर बिल्ली आराम से दूध के जग में अपना पंजा डालकर दूध को लेकर मुंह से चाटने लगती है. आपको बता दें कि इस वीडियो को कैंटरबरी कैथेड्रल चर्च ने अपने फेसबुक पेज से शेयर किया है.

इस वीडियो के एक फोटो कैथेड्रल चर्च ने अपने ट्विटर हैंडल से वीडियो का लिंक ट्वीट किया है. जिसमें लिखा था, कैंटरबरी कैथेड्रल के बगीचों से आज की सुबह की प्रार्थना के लिए डीन रॉबर्ट - और टाइगर शामिल थे. इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होने लगा. इस वीडियो पर कई कमेंट भी आ चुके हैं.



आपको बता दें कि इस वीडियो को कुछ घंटे पहले ही सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है. जिसके बाद इस पर अब तक 300 से अधिक लाइक्स और 45 से ज्यादा कमेंट आ चुके हैं. फेसबुक के साथ इस वीडियो को ट्विटर पर भी शेयर किया गया था. और दोनों जगह इस वीडियो को खास पसंद किया जा रहा है. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, वाह कितना क्यूट है ये बिल्ली... कितने आराम से यह अपना पंजा दूध के जग में डालती है और फिर हाथ बाहर निकालती है और हाथ में लगे दूध बड़े प्यार से चाटती हुआ नजर आ रही है.

आपको बता दें कि कुछ दिन पहले फादर रॉबर्ट विलिस मॉर्निंग प्रेयर का लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे तभी टाइगर का भतीजा LEO आकर उनके कपड़े के अंदर घुस जाता है. तब भी फादर आराम से प्रेयर करते हुए नजर आए थे. आपको बता दें कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी हिट साबित हुआ था लोग इस पर तरह- तरह का कमेंट करते हुए नजर आ रहे थे.