ट्विटर पर च्यवनप्राश आइसक्रीम की फोटो हुई वायरल, लोगों ने दिए अजीबोगरीब रिएक्शन

इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने आइसक्रीम लॉन्च होने की खबर सोशल मीडिया पर शेयर की. इस आइसक्रीम की फोटो देखते ही लोगों ने ट्वीटर पर तरह- तरह के रिएक्शन देना शुरु किया. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, कोई इस तरह की आइसक्रीम कैसे खा सकता है ? वहीं आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कश्यप ने लिखा.... यह बेहद आश्चर्यजनक आइसक्रीम है.

The end is nigh. Also, eww. pic.twitter.com/X7xZRgrE1b

Never gonna try even out of curiosity!!! pic.twitter.com/7lsn07jiiW