इंटरनेट पर वायरल हुआ ‘च्यवनप्राश रोल्स’, देखकर लोगों ने पकड़ा सिर, बोले- अब ये किसका Idea है ?

ज्यादातर लोग इम्युनिटी बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश (Chyawanprash) खाते हैं, लेकिन शायद ही किसी ने ‘च्यवनप्राश सॉफ्ट रोल्स' (Chyawanprash Rolls) के बारे में सुना होगा.दरअसल, सोशल मीडिया पर एक फोटो काफी वायरल हो रही है जिसे देखकर फूड लवर्स का दिमाग खराब हो गया है और वह काफी नाराज हो रहे हैं, क्योंकि किसी ने कभी यह सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें च्यवनप्राश एक कुकी या रोल के रूप में भी देखने को मिल जाएगा.

everyday we stray further away from god



(pic by a friend) pic.twitter.com/kybpdXNUwN — Soumya (@bytesofnews) February 28, 2021

हाल ही में ट्विटर यूजर @bytesofnews ने च्यवनप्राश सॉफ्ट रोल्स (Chyawanprash soft Rolls) की यह तस्वीर शेयर की है. जिसे देखकर सोशल मीडिया पर तहलका मचा है. इसे देखकर लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर इन रोल्स ने लोगों को हैरान कर दिया है. इसको देखकर लोग ना सिर्फ हैरान हैं बल्कि इसे बनाने वाले के दिमाग पर भी सवाल उठा रहे हैं. लोग इस पर अपने मजेदार कमेंट और रिएक्शन दे रहे हैं.

This is Indian's answer to fig rolls — ab4ify (@abhigup10255908) February 28, 2021

Please tell me it's shopped! ???????????? — Khalbalee (@Khalbalee1) February 28, 2021