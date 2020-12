CIA ने शेयर की तस्वीरें, कहा - अंतर बताइए... क्या आप सॉल्व कर सकते हैं कठिन पहेली?

दो समान दिखने वाली तस्वीर शेयर करते हुए सीआईए ने लिखा, 'आप जानते हैं कि यह कैसे काम करता है. आइए जानते हैं कि आप कितने अंतर पाते हैं.' जैसा कि कैप्शन में उल्लेख किया गया है, दोनों छवियों में अंतर हैं लेकिन केवल पर्यवेक्षक ही उन्हें पा सकते हैं. क्या आप उनमें से एक हैं? पता करने के लिए ट्वीट पर एक नज़र डालें:

#TuesdayTrivia #HolidayEdition You know how this works. Let us know how many differences you find. pic.twitter.com/Eeu4PUVu80

सीआईए ने इस तस्वीर को 15 दिसंबर को शेयर किया था, जिसके अब तक 1.8 हजार लाइक्स हो चुके हैं, साथ ही हजार से ज्यादा कमेंट्स और 400 से ज्यादा रि-ट्वीट्स हो चुके हैं. कई लोगों ने जवाब देने की कोशिश की. कई लोगों ने 8 से 10 अंदर ढूंढ निकाले. फिर सीआईए ने अंतर निकालकर दिखाए.

How many did you find?



