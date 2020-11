कुत्ते ने शातिर अंदाज में चुराया खाना और फिर ऐसे बनाया मालिक को बेवकूफ - 30 लाख बार देखा गया Video

मालिक ने कुत्ते के सामने एक ट्रीट रखी और उससे इंतजार करने को कहा. मालिक के जाते ही उसने ट्रीट को खा लिया. फिर ड्रॉर खोलकर वहां से दूसरा ट्रीट निकाला और वहीं रख दिया. मालिक जब वापिस आया तो ट्रीट वहीं रखा हुआ था और कुत्ता शांति से बैठा था. मालिक को लगा कि उनका कुत्ता बहुत वफादार है. लेकिन उनकी शरारत कैमरे में कैद हो गई.

इस वीडियो को सबसे पहले टिकटॉक पर शेयर किया गया था, वीडियो को ब्रिटिश फाइनेंसर हेलेना मॉरिससे द्वारा ट्विटर पर फिर से पोस्ट किया गया था।

देखें Viral Video:

माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर साझा किए जाने के बाद से, कुत्ते के चतुर स्टंट को 3.9 मिलियन से अधिक बार देखा गया है. कई लोगों ने कुत्ते की तारीफ की.

That incredible, I love the bit where the dog suddenly remembers it hasn't pushed the draw shut.

कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि कुत्ते को स्टंट करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था, जबकि अन्य लोगों ने कहा कि प्रशिक्षण ने इसे कम प्रभावशाली या मजाकिया नहीं बनाया.

We all know this Anne. But it's still funny and a cat couldn't do this!